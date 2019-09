Segíteni kell a gyerekeknek és a családoknak, hogy boldogok legyenek, és ehhez a kormány is igyekszik hozzájárulni – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára szerdán Budapesten, a Boldog óvoda és iskola címek átadásán. Novák hangsúlyozta azt is, a gyermekeket meg kell tanítani valódi emberi kapcsolatokat kialakítani.

Novák Katalin arról beszélt, hogy manapság sok olyan hatás éri a gyerekeket, amely a valódi értékektől elvonja őket, azt sugallja nekik, hogy csak az egyéni érdekeikre figyeljenek, az önmegvalósításra törekedjenek, és "kifelé éljenek".

Ehelyett meg kell tanítani a gyerekeket befelé figyelni, egymás felé fordulni, valódi emberi kapcsolatokat kialakítani, mert ez vezet a boldogságukhoz, és ebben a pedagógusoknak, valamint a szülőknek van a legnagyobb feladata

- emelte ki az államtitkár.

A jelenlévőket méltatva azt mondta, hogy a Boldog óvoda és iskola programba bekapcsolódó intézmények és oktatók nem csak arra vállalkoztak, hogy a szükséges tudásanyagot átadják a gyerekeknek és rendet tartsanak az osztályban, hanem arra is, hogy boldog gyerekeket neveljenek, mert felismerték, hogy nem elég, ha egy gyerek felkészült és versenyképes tudással rendelkezik, hanem boldognak is kell lennie.

Az emberek boldogságához a kormány is hozzá tud járulni azzal, hogy megfelelő feltételeket teremt a gyerekneveléshez, a munkavállaláshoz és a tisztességes élethez

- hangsúlyozta Novák Katalin.

Az államtitkár kitért arra is, hogy

a legfrissebb nemzetközi boldogságkutatás szerint a magyarok boldogságszintje növekedett az utóbbi időben, ugyanakkor még van hova fejlődni.

A kutatás szerint egyébként a legboldogabbak a legalább négy gyereket nevelő nagycsaládosok – jegyezte meg az Novák Katalin.

A Jobb Veled a Világ Alapítvány által kidolgozott és az Eötvös Loránd Tudományegyetem által is igazolt Boldog óvoda és iskola program célja, hogy változtasson a diákok negatív gondolkodásán és optimista hozzáállást alakítson ki a körükben. A program a pozitív pszichológia módszereire épül, foglalkozik mind a diákok, mind a tanárok jól-létével, és igyekszik a szülőket is bevonni. Arra törekszik, hogy a hagyományos tudásátadást és az életben szükséges kompetenciák fejlesztését összhangba hozza. Boldog óvoda vagy iskola címet pályázati úton nyerhetik el minden évben magyarországi és határon túli nevelési-oktatási intézmények. Eddig 1300 intézmény és 100 ezer gyerek kapcsolódott be a programba, idén pedig több mint 1700 intézménnyel bővül a hálózat.

