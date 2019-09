Orbán Viktor meghatódott, hogy újra a Fidesz elnökének választották

Újraválasztották Orbán Viktor miniszterelnököt a Fidesz elnökévé vasárnap a kormánypárt 28., tisztújító kongresszusán, Budapesten. A kormányfőt 1406 szavazattal választották meg a küldöttek pártelnöknek. Orbán beszéde elején megköszönte, hogy újra a párt elnökének választották – számolt be az ATV és az Index. Kiemelte: szerinte a bajtársiasság a legfontosabb dolog.

Az eredményhirdetés előtt a Balkán Fanatik Repülj madár dala hangzott fel – írja az atv.hu. Azt követően pedig a lap szerint a klasszikus Fidesz kampánydal hangzott fel, mialatt Orbán Viktor a színpadra lépett.

A legkevesebb, amit mondhatok, megtisztelő, de megható is

- kezdte beszédét Orbán, aki mint mondta, megrendíti a felé áradó szeretet, és az “nem is marad viszonzatlan a szívében” – hangoztatta. Erre a közönség azt kiabálta

Viktor, Viktor!

Orbán beszéde elején megköszönte, hogy újra a párt elnökének választották, majd elmondta, az ország legnagyobb, legerősebb, egyetlen kormányképes elnökévé választották ma meg – írja az Index.

Orbán Viktor szerint a bajtársiasság a legfontosabb dolog. Bárki lojális tud lenni a másikhoz, ha annak igaza van, mondta, ahogy "hozzám is könnyű, ha igazam van". A bajtársiasság több ennél, jóval túl van ezen – tette hozzá. Azt jelenti, akkor is lojális vagyok hozzád, amikor te tévedsz, és akkor is számíthatok rád, amikor én tévedek, fogalmazott Orbán.

És melyikünk nem tévedett még az elmúlt 30 év során. De összetartottunk, őszinték voltunk egymáshoz, és végül minden nehézségből kilábaltunk

- folytatta.

Ezért vagyunk mi fent, és az egymást folyton eláruló liberális baloldal lent

- mondta, és hozzátette, hogy Ronald Reagan ezt nevezte 11. parancsolatnak, a politikában pedig szükség van erre. Ezt úgy fordította le:

Ne mondj rosszat a fideszes társadról! Ezt majd még gyakorolni kell

Majd az Index cikke szerint hozzátette,

ahogy egyre inkább komolyan vehető ellenfél nélkül maradnak, ez a parancsolat is egyre fontosabbá válik. Mert egyre kevésbé az ellenfél támadásai, és egyre inkább a bajtársiasság tartja egyben azt a közösséget.

A kongresszus újraválasztotta alelnöknek Novák Katalint (1396 szavazat), Kubatov Gábort (1392 szavazat) és Németh Szilárdot (1359 szavazat), a tisztségről leköszönő Gulyás Gergely helyére pedig Kósa Lajost (1387 szavazat) választották meg.

