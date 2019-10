Magyar nő is bekerült Európa legkeresettebb bűnözői közé

Az EUROPOL legújabb kampányában a tagországok rendőri szervei összesen 22 EU állam legkeresettebb női bűnözőjét körözik.

Ezzel igyekeznek demonstrálni, hogy súlyos bűncselekményekre nem csak az erősebb nem képviselői képesek.

A police.hu cikke szerint a legkeresettebb magyar női bűnöző Dudás Ildikó, akit a Veszprémi Törvényszék és a Győri Ítélőtábla ítélete alapján bűnsegédként elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette és más bűncselekmények miatt köröz, mivel a rá kiszabott 6 év fegyházbüntetését nem kezdte meg.

Dudás 2010 tavaszától 2012 áprilisáig bűntársaival – különös tekintettel az élettársára – kereskedett speed, valamint ecstasy típusú kábítószerekkel a Balaton környéki lokálokban és rendszeresen fogyasztotta is a szereket. A körözött nő és élettársa nemcsak a különböző szórakozóhelyeken, hanem gyermekeik jelenlétében, napközben az otthonukban is használták a fenti szereket, továbbá volt olyan alkalom, amikor a kábítószer átvételekor kiskorú gyermekeik is jelen voltak.