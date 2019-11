Sok terve van a 77 évesen is életvidám Cecíliának.

Az elmúlás gondolata mindenkit foglalkoztat, gyermeket, fiatalt, szülőt, öreget egyaránt, azonban sokak szerint az idő haladtával és a környezetünkben élők eltávozásával, képesek vagyunk megbarátkozni az elkerülhetetlennel.

Hasonlóképpen érez Esztergályos Cecília is, aki attól függetlenül, hogy a mai napig elképesztően fiatalos lendülettel mozog a színpadon és a magánéletében is egy boldog, kiegyensúlyozott nő. Már évekkel ezelőtt megvásárolta saját, valamint férje sírhelyét is, de még a végrendeletének megírására is készen áll.

Ha jön a halál, hát jön. Mit csináljak? De reméljük, akkor gyorsan jön, és kész

– nyilatkozta korábban a művésznő, aki a Borsnak adott interjújában, már részletesebben is kifejtette ezzel kapcsolatos gondolatait.

A haláltól mindenki fél, aki azt mondja, hogy nem, annál valami nem stimmel. Az elmúlás ugyanolyan nehéz, mint a születés

– mondta.

Azonban a sötét gondolatok sem változtatnak azon, hogy Cecília korát meghazudtolóan, fáradhatatlanul és vidáman éli a mindennapjait.

Ilyen vagyok, nincs itt titok. És nem vagyok én fiatalos. Öreg vagyok, mint az országút, és öreges is. Elárulom, rengeteg ráncom is van. De mind az enyém, ez vagyok én, ez az életem

– zárta gondolatait a színésznő.

Címlapkép: Instagram/ceciliaesztergalyos

