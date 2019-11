Kiütéses győzelem: padlóra küldték a választók a fideszes Pöcs Jánost

Padlóra került Pócs János a jászberényi megismételt választás után. A fideszes országgyűlési képviselő az Országgyűlésben fogalmazott így, és újságíróknak beszélt arról, hogy nagyon meglepte az eredmény, úgy látja, hogy nem mentek az üzeneteik.

A tanulság pedig az, hogy mindenen változtatni kell: a munkán, a kommunikáción és a megjelenésen is

– mondta.

A Fidesz-KDNP jászberényi országgyűlési képviselője egyébként a helyi televíziónak adott interjújában már vasárnap este gratulált a győztesnek, és megköszönte, hogy a jászberényi választópolgárok nagy számban vettek részt a megismételt választáson. „Egészen biztos, hogy a kormány és én magam is azon leszünk, hogy Jászberény fejlődjön, szépüljön, és tovább tudjon menni minden egyes megkezdett úton” – jelentette ki, és azt is elismerte, hogy „Jászberényben most is van egy erős váltóhangulat”.

60 százalék feletti részvételi arány mellett ismét Budai Lórántot választották Jászberény polgármesterévé vasárnap. Az ellenzék által támogatott jobbikos politikus a Közösen Jászberényért Egyesület színeiben eredetileg 16 szavazattal nyerte el a polgármesteri címet október 13-án, de a Fidesz megtámadta az eredményt, és sikerült is elérnie, hogy megismételjék a választást.

