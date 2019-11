Az izraeli nagykövetség elítéli a posztereket.

Több helyen is megjelentek Budapesten olyan plakátok a köztereken, amelyek az Index két újságíróját, Miklósi Gábort és Dezső Andrást ábrázolják az izraeli zászló előtt "Mi is a határon túlról jöttünk" felirattal. Alatta az "Index – Konstans rinyálás, látens magyarellenesség, hazaárulás" feliratok olvashatók.

– írja a 444.hu. A plakátról Panyi Szabolcs, az Index volt, és a direkt36 mostani újságírója készített fotókat a Twitterre.

Anti-semitic & anti-Israeli posters depicting prominent journalists Andras Dezso & Gabor Miklosi of @indexhu pop up in Budapest.

Text: “We, too, came from across the border!” Miklosi was attacked, named & shamed in pro-Orban media recently, while Dezso has always been a target. pic.twitter.com/f9KjfJzKl8