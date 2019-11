Sokkoló fotóval jelzi a rendőrség, hogy rengeteg halálos baleset történt idén

A Tetris Challenge-kihívásra emlékeztető fotóval azt is jelzik, hogy csak októberben 71-en haltak meg a magyar utakon közlekedési balesetben.

Az Országos Rendőr-főkapitányság egy elég személyes hangvételű hírben jelezte egy sokkoló fotó társaságában, hogy a közlekedési morál és az abból fakadó halálos balesetek száma az utóbbi hónapokban nagyon eldurrant.

Mint írják, csak októberben 71 halálos áldozathoz vonultak ki.

Fotó: police.hu

"A statisztika 3 legfőbb tényezőt nevez meg a halálos balesetek okaként: gyorshajtás, elsőbbség meg nem adása és a kanyarodási szabályok megszegése.

Mindezek az életben egyet jelentenek: felelőtlenséget. Idén már több mint 500 horrortörténetet tudnánk elmesélni. Majdnem mind megelőzhető lett volna. A helyszínre érkező kollégáink nem csak a szétroncsolt testeket látják, hanem a megroppant életeket is. Mert mindig ők a rossz hír vivői. Nem kellett volna így lennie...! – mormolják magukban, amikor a rájuk meredő könnyes szemekbe néznek. És igen, lehetett volna másképp is. És lehet is, ha jól választod meg a sebességet. Ha bekötöd a biztonsági övet. Ha elsőbbséget adsz. Ha kivilágítod az autót. Ha megfelelő gumit veszel. Ha nem ülsz ittasan az autóba. Ha nem taszítod le az előtted lévőt a pályáról. Ha nem szelfizel. Ha nem menetközben élőzöl"

- olvasható a hírben.