Három tanítási órát várt a kitűnő tanuló diák, mielőtt odalépett osztályfőnökéhez, és megkéselte hármas osztályzata miatt

Ahogy azt korábban megírtuk, késsel támadt tanárára egy 17 éves fiú a győri elitgimnáziumban. A tanulmányi versenyeket egymás után nyerő tizedikes diák azért támadt, mert korábban kapott egy hármast matekból.

Három pszichológus is érkezett pénteken reggel abba a győri szakközépiskolába, ahol tegnap az egyik diák többször megszúrt egy tanárnőt – írta meg az Index.

Módos Gábor, a Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakközépiskola igazgatója az Indexnek elmondta, "mélyen megrendítette és megdöbbentette" őket az eset, hiszen „semmilyen rendszer nem szűrte ki, hogy a 17 éves diáknak problémái lehetnek.

Példás, kitűnő tanuló volt.

Az igazgató szerint a megszúrt pedagógus fizikailag biztosan felépül, lelkileg viszont ez hosszabb folyamat lesz, és idő lesz kitalálni azt is, hogyan vegyék majd észre, hogy a gyerekek milyen eszközöket visznek be az iskolákba.

Azt, hogy a jövőben hogyan tudják majd az iskolák ellenőrizni, hogy a gyerekek mit visznek be az iskolába, magasabb körökben dől el

– válaszolta a lap kérdésére az intézmény vezetője.

A fiú egyik osztálytársa elmondta, a támadó „egy visszahúzódó gyerek, egy-két barátja van, de bulizni, szórakozni egyáltalán nem járt”.

Osztályfőnökével sem volt korábban konfliktusa, csütörtökön pedig három tanítási órát várt, miután kisétált az osztályfőnökéhez, és megkéselte.

Az osztálytársak, akik a támadás közben is a teremben voltak, az Indexnek elmondták, a fiú a második órán kapta meg a hármas matekdolgozatot, és az ötödik órában, fizikaórán késelte meg az osztályfőnökét.

Kivitte a füzetét, hogy szeretne valamit mutatni, a tanárnő mögé állt, és hátba szúrta. Először azt hittük, hogy a tanárnő rosszul lett, mert egy kicsit félredőlt, Bandi meg csak segít neki. Aztán megláttuk a kezében a kést. A mellettem ülő srác kiugrott a padból, de addigra még egyszer megszúrta a kezén. Végül ő csavarta ki a kezéből a kést, egy másik osztálytársunk pedig kirohant a teremből segítséget hívni

– mondta az Indexnek az egyik osztálytárs.

A sikoltozást három osztályteremmel arrébb is hallották, végül két tanár rohant be az osztályba, ők vitték ki a megsebesített pedagógust a teremből. Az 51 éves pedagógus jelenleg is kórházban van.

