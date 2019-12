Karácsonyi képeslapokon üzentek a hajléktalanok az alkotmánybíróknak az őket diszkrimináló törvény miatt.

Az ünnepek miatt reméltek segítséget azok a hajléktalanok is, akik két hete egy karácsonyi dallal üzentek az alkotmánybíróknak az őket diszkrimináló törvény miatt. Azóta karácsonyi üdvözlőlapokat is írtak a testület tagjainak.

Tisztelt Elnök úr! Megjártam a hajléktalanság minden fokát, nekem elhiheti, hogy az emberek nem azért élnek az utcán, mert nem akarnak együttműködni

– ez az üzenet például Sulyok Tamásnak, a testület elnökének szólt, amelyet az Atv.hu idézett.

Az akcióban a TASZ és a Helsinki Bizottság mellett az Utcajogász Egyesület segítette a hajléktalanokat. A szervezet szerint felháborító az az állásfoglalás, amit az Alkotmánybíróság kiadott a hajléktanságot büntető törvényről. Bár még választ nem kaptak, azt ígérték, hogy kitartanak, és folytatják a harcot a hajléktalanok jogaiért.

A jogszabályt azért is bírálják, mert valódi hasznossága nincs, a hajléktalanság helyzetét nem kezelte még látszatmegoldásként sem, de a Budapest Intézet azt is kiszámolta, hogy egy hajléktalanság miatt indított szabálysértési ügy 46 ezer forintba kerül az államnak, ha felmentő ítélet születik. Ha a hajléktalant elítélik, akkor a 60 napos elzárással együtt az eljárás és a végrehajtás költsége a 400 ezer forintot is meghaladja.

A szigorító alkotmánymódosítást tavaly októberben írták, azóta pedig további lépéseket is belengettek, például az aluljárók éjszakai lezárását.

