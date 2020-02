Koronavírus: a DK szerint Magyarország nem készült fel rendesen a járványra

A DK szerint az ország nem készült fel eléggé, keveslik az intézkedéseket.

Erről Varga Zoltán képviselő beszélt, aki a Belügyminisztérium hétfői sajtótájékoztatójára reagált, amelyen Papp Károly altábornagy, közbiztonsági főigazgató és Müller Cecília megbízott országos tisztifőorvos ismertette a kialakult helyzetet. A népjóléti bizottság DK-s tagja saját sajtótájékoztatóján arra hívta fel a figyelmet, hogy az országos tisztifőorvos bejelentette, a tömeges olasz megbetegedések miatt új eljárásrendet vezetnek be. A képviselő aggasztónak nevezte, hogy ezt az eljárást azoknak a háziorvosoknak, kórházaknak és mentőknek kellene alkalmazniuk, amelyek évek óta pénz-, ember- és eszközhiánnyal küzdenek.

A politikus azt is aggasztónak tartotta, hogy miközben az illetékesek elismerik, hogy új járványügyi helyzettel állnak szemben, a "magyar kórházak mégsem kapnak kormányzati segítséget a felkészüléshez".

Miközben üdvözölte, hogy az Olaszországból érkezőkre is kiterjesztették a repülőtéri testhőmérséklet-ellenőrzést, nyugtalanítónak nevezte, hogy nem derült ki, mi lesz azokkal, akik közúton érkeznek a fertőzött régiókból.

Varga Zoltán bejelentette, a népjóléti bizottság ülésén kezdeményezte, hallgassák meg Kásler Miklós egészségügyért is felelős minisztert, akitől magyarázatot vár az évek óta jellemző "példátlan kormányzati felelőtlenségre".

A más témában feltett kérdésekre Arató Gergely frakcióvezető-helyettes reagált.

Véleményét kérték arról, hogy miután két fővárosi szocialista polgármester is átlépett a DK-ba, Kunhalmi Ágnes, az MSZP választmányi elnöke a hétvégén radikális pártnak nevezte a Demokratikus Koalíciót. Arató Gergely azt felelte, hogy a DK egy szociáldemokrata, liberális és konzervatív értékeket is felvállaló balközép párt. A két polgármesterről azt mondta, hogy felnőtt emberek, akik saját maguk tudják meghozni azokat a döntéseket, amelyeket a kerületük érdekében a leghasznosabbnak látnak. A politikus emlékeztetett, hogy Tóth Bertalan, az MSZP elnöke a hétvégén úgy fogalmazott: továbbra is abban hisz, hogy az ellenzéknek 2022-ben közös miniszterelnök-jelölttel és közös egyéni választókerületi jelöltekkel kell megküzdenie a Fidesszel.

Forrás: MTI

Kép: MTI/Bruzák Noémi