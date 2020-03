Nekem a s***em ki volt nyalva, minden évadban két főszerepet játszhattam – mondta korábban Stohl.

A Blikk Információi szerint a társulatban is meglepetést okozott, amikor meglátták Stohl András nevét a Vígszínházból korábban távozó munkatársak között, akik közleményben állítják: Eszenyi Enikő visszaél a hatalmával, és távozásuk a tapasztalt verbális erőszaknak és agresszív vezetői kommunikációnak is köszönhető.

A nyilatkozatot aláíró jónevű színművészek között Stohl neve azért is feltűnő, mert amikor nyolc évvel ezelőtt elhagyta a börtönt, éppen Eszenyi Enikő adott neki esélyt, leszerződtetve a teátrumához. A sztár D. Tóth Krisztának adott 2015-ös interjújában a színházigazgató döntését „tökösnek” nevezte.

Bátor lépés volt a részéről engem leszerződtetni, már a személyem miatt

– mondta akkor Stohl, aki két évre rá Rónai Egonnak az ATV Egyenes beszédében még dicsérte a Vígszínházban eltöltött éveket.

Nekem ott a s***em ki volt nyalva, minden évadban két főszerepet játszhattam

– bizonygatta Stohl András, aki három éve hagyta el a teátrumot rádiós szerepvállalása miatt.

Most azonban többek között Bata Éva, Harkányi Endre, Hevér Gábor, Járó Zsuzsa, Kerekes József, Kovács Patrícia, Lengyel Tamás, Mészáros Máté, Molnár Áron társaságában a TV2 sztárja is utal rá, felmondásában Eszenyi Enikő viselkedése is közrejátszhatott.

„Alulírottak személyes tapasztalataink alapján kijelentjük, hogy a jelenleg regnáló igazgató, Eszenyi Enikő által gyakorolt verbális erőszak és az agresszív vezetői kommunikáció hozzájárult ahhoz, hogy felbontsuk a szerződésünket a Vígszínházzal” – szól a nyilatkozat, kiemelve, az intézményben korábban nem volt lehetőségük szóvá tenni meglátásaikat.

A Vígszínház igazgatójának azonban továbbra is Eszenyi Enikőt javasolja a szakmai bizottság. A döntést a fővárosi közgyűlés hozza majd meg a hónap végén, a szakmai bizottság csak javaslatot tett.

