Péntek délután szavaz az Európai Parlament arról az állásfoglalásról, amellyel közös uniós fellépést kérnek a képviselők az egészségügyben és a gazdaságban is. A szöveg az egészségügyi kapacitások növelését, valamint egy ambiciózus uniós költségvetés elfogadását sürgeti, miközben szolidaritásról biztosítja a legrosszabb helyzetben lévő tagállamokat – írja az Euronews.

A Fidesz képviselőcsoport "Brüsszelben megint hazudnak reggel, éjjel meg este Magyarországgal kapcsolatban" címmel adott ki közleményt, amelyben bejelentik tartózkodni fognak a szavazáson.

Szerintük a tartózkodó szavazatukkal elutasítják a Magyarországgal szembeni provokációt, ugyanakkor kifejezik a járvánnyal szembeni közös európai fellépés támogatását.

A határozat az európai parlamenti frakciókon átívelő baloldali-liberális-centrista többség politikai álláspontját tükrözi. Annak a bevándorláspárti balliberális többségnek a véleményét, akik már hosszú évek óta indulatosan támadják Magyarországot a rágalmaikkal. Ők koronavírus-járvánnyal szembeni küzdelemhez szükséges széleskörű összefogás helyett most is a politikai és ideológiai vitákat helyezték előtérbe, aminek részeként Magyarországot nyilvánvaló hazugságokkal támadják. A határozat ugyanakkor a járvánnyal szembeni közös európai fellépés néhány fontos elemére is tesz javaslatot, amelyek megvalósítása érdemi előrelépést jelentene a jelenlegi helyzethez képest