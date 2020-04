Végre: Magyarországon is elérhető lesz a szer, ami hatékonyan kezel koronavírusos betegeket – videó

A jó hírt az RTL Híradónak erősítette meg egy vezető infektológus.

Dr. Szlávik János, a Dél-pesti kórház infektológus főorvosa az RTL Klub híradójában jelentette be, hogy hamarosan nálunk is hozzá lehet majd jutni ahhoz a szerhez, amelyik úgy tűnik, hatékonyan kezeli a koronavírussal megfertőződött betegeket. A remdezivir nevű szert eredetileg az ebola ellen fejlesztették ki, ám a világszerte elvégzett számos kísérlet azt mutatja, hogy meglepően jól kezelhetőek vele a koronavírusos betegek is.

Szlávik doktor elmondta, hogy a remdezivirrel a kutatások már az úgynevezett "fázis 3" szakaszban vannak, ami leegyszerűsítve annyit tesz, hogy meglehetősen sok betegen tesztelik világszerte. Jelenleg úgy tűnik, hogy ez az a készítmény, ami reményt adhat az orvosoknak és a betegeknek addig, amíg a száz százalékban hatásos ellenszert nem sikerül kifejleszteni – a doktor úgy tudja, a becslések szerint ez őszre-télre várható.

