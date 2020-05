Hódmezővásárhely polgármesterét 400-400 ezer forintos sérelemdíj megfizetésére kötelezte és eltiltotta a további jogsértéstől a Szegedi Ítélőtábla, miután megsértette dr. Juhász Tünde kormánymegbízott és dr. Holubán Csilla járási hivatalvezető jó hírnevét – írja közleményében a Csongrád Megyei Kormányhivatal.

Jogerősen, másodfokon is pert vesztett Márki-Zay Péter, hódmezővásárhelyi polgármester, akinek így 400-400 ezer forintos sérelemdíjat kell fizetnie, miután megsértette dr. Juhász Tünde kormánymegbízott és dr. Holubán Csilla járási hivatalvezető jó hírnevét

– írja az Index a Csongrád Megyei Kormányhivatal közleményére hivatkozva.

A kormányhivatal sajtószolgálata szerint Márki-Zay valótlanul állította azt egy Facebook-bejegyzésben, hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja és a Szegedi Járási Hivatal vezetője úgy adtak olasz szemét behozatalára engedélyt, hogy tisztában voltak ennek káros következményeivel.

A polgármester azt is állította:

„döntésükkel hozzájárultak a vásárhelyi gyermekek mérgezéséhez, ezért a legfőbb ügyész vádat emel ellenük különös kegyetlenséggel elkövetett tömeggyilkosságért”.

Juhász és Holubán a 400-400 ezer forintos sérelemdíjat a hódmezővásárhelyi kórháznak ajánlotta fel.

Márki-Zay a Facebookon reagált az ítéletre, vitatva azt, többek azért, mert az ügy koronatanúját sem hallgatták meg.

Márki-Zay a Facebookon azt írja, számára már az elsőfokú döntés is érthetetlen volt, és most nagyrészt megerősítette a másodfokon ítélkező illetékes ítélőtábla. Tájékoztatása szerint a bíróság tárgyalás megtartása, és a koronatanú meghallgatása nélkül döntött. Amint az a csatolt dokumentumokból és Márki-Zay írásából is kiderül, a felperesek becsületsértésért is pereltek, ám az ítélőtábla megsemmisítette az elsőfokú bíróság becsületsértési ítéletét, mivel az jogilag téves volt. Márki-Zay a tavalyi kampány során közzétett Facebook-bejegyzésekben ironikusan három, egymást kizáró lehetőséget ismertetett,

és szerinte nem tényként állítja, hogy az egyik felperes szándékosan meg akarná mérgezni saját gyermekét.

Mint írja, a jogerős döntés miatt át fogja utalni a 800 ezer forintos sérelemdíjat a felpreseknek

– ezt csakis az Önök által decemberben nyújtott anyagi támogatásból tudom megtenni. Egyúttal örömmel olvastam, hogy ők ezt a pénzt a vásárhelyi kórháznak utalják majd tovább. Ezt minden vásárhelyi nevében KÖSZÖNÖM.

– teszi hozzá.

Forrás: Index