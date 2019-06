Hatalmas pénisszel várták Trumpot – fotó (18+)

Nagy meglepetésben lehetett része Donald Trumpnak, ha kitekintett a landoló gépe ablakán.



Fotó: MTI/EPA

Az Egyesült Királyságba érkezett Donald Trump amerikai elnök. Nem mindenki fogadta szívélyesen a klímaváltozást tagadó politikust, így volt ezzel egy 18 éves srác is, aki a Stanstead repülőtérhez közeli otthonában hatalmas falloszt nyírt a fűbe. Hogy egyértelmű legyen az üzenet, azt is hozzátette, hogy

Give us a wave when you fly over tomorrow !! @realDonaldTrump #climatechange #ClimateChangeIsReal pic.twitter.com/IzsT2XVpAn