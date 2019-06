Elképesztő tisztogatásba kezdett az elnök – Kárpátalját sem kímélte

15 megye kormányzóját menesztette hivatalából, köztük Kárpátaljáét is Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden – közölte Ruszlan Rjabosapka, az elnöki hivatal helyettes vezetője.

A tisztségviselő megjegyezte, hogy ez csak az első kör, amelyről elkészült az előterjesztés. Előző nap Julija Mendel elnöki szóvivő közölte, hogy Zelenszkij minden megyei kormányzót meneszteni szándékozik. Hennagyij Moszkal, a Kárpátalja megyei állami közigazgatási hivatal vezetője egyébként maga nyújtotta be a lemondását, mint ahogy több, most menesztett kormányzó is.

A jelenlegi dokumentumban Kárpátalján kívül Csernyihiv, Hmelnickij, Herszon, Ternopil, Szumi, Poltava, Odessza, Mikolajiv, Lviv, Kirovohrad, Kijev, Ivano-Frankivszk, Zaporizzsja, és Voliny megye kormányzójának menesztése szerepel.

A 2017 novemberében elfogadott törvény értelmében a megyék kormányzóit az államfő nevezi ki a kormány javaslata alapján. A menesztett kormányzók feladatait ideiglenesen helyetteseik látják el.

Rjabosapka elmondta még, hogy Zelenszkij aláírta azt az előterjesztést is, amelyben kezdeményezi a parlamentnél Jurij Lucenko főügyész menesztését. Lucenko korábban egy sajtónyilatkozatában kijelentette, nem látja sem jogi, sem erkölcsi okát annak, hogy lemondjon posztjáról. Rjabosapka szavai szerint viszont van egy olyan jogi álláspont, miszerint a főügyésznek jogi végzettséggel és tapasztalattal kell rendelkeznie, Lucenkónak pedig egyik sincs. Szerinte ezen az sem változtat, hogy a kedvéért annak idején a parlamenti képviselők megváltoztatták a törvényt, és kivették belőle azt a részt, amely ezt a követelményt a főügyészi hivatal betöltéséhez előírta.

Rjabosapka tájékoztatott továbbá arról, hogy Zelenszkij ismételten a parlament elé terjesztette Pavlo Klimkin külügyminiszter menesztését, és a helyére javasolta Vadim Prisztajko, Ukrajna jelenlegi NATO-hoz akkreditált nagykövetének a kinevezését. Klimkin menesztését a parlament június 6-i ülésén nem támogatta, ahogyan Sztepan Poltorak védelmi miniszter és Vaszil Hricak, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) főnökének leváltását sem. Mindhárman egyébként már benyújtották a lemondásukat, és ezekre a tisztségekre az alkotmány szerint az államfőnek van joga előterjesztenie a maga jelöltjét.

Zelenszkij kedden Vladiszlav Buharjevet nevezte ki a külső hírszerző szolgálat vezetőjének – közölte Rjabosapka. Buharjev az Ukrajinszka Pravda hírportál szerint 2014-ben az SZBU vezetőjének első helyettese volt, 2014 októberétől pedig parlamenti képviselő, a Julija Timosenko volt kormányfő vezette Haza (Batykivscsina) párt frakciójának a tagja.

Forrás: MTI