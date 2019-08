Évia szigetén és az Athéntól északra fekvő Thívában a legrosszabb a helyzet.

Hétfő reggel óta helikopterek és repülőgépek segítik az oltást – mondta el egy tűzoltósági szóvivő a Szkai görög rádióadónak. Egyelőre senki sem sérült meg. Szemtanúk szerint az erdőtüzek helyszínétől mintegy 90 kilométerre fekvő görög fővárosban, Athénban is érezni és látni a füstöt.

Wildfires spread quickly overnight in a suburb of Athens in Greece, before more than 100 firefighters rushed in to keep the blaze under control.

