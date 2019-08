Kis mértékben van felkészülve a rendezetlen brexitre a brit lakosság

Rendkívül súlyos fennakadásokra számít a brit kormány lapértesülés szerint abban az esetben, ha október 31-én megállapodás nélkül szűnik meg a brit európai uniós tagság.

A The Sunday Times című konzervatív vasárnapi lap birtokába került friss kormányzati dokumentumokból kiderült, hogy a lakosság és a vállalkozások csak kis mértékben vannak felkészülve a rendezetlen Brexitre, és az, hogy az emberek "belefáradtak" az évek óta tartó Brexit-folyamatba, hátráltatja a kilépés eredetileg tervezett március végi időpontja óta amúgy is egy helyben toporgó felkészülést az előre nem látott eseményekre.

Egy magas rangú kormányzati forrás a lapnak azt mondta, a "Citromsármány művelet" kódnévvel összeállított jelentés nem riogatás, hanem reális megítélése annak, hogy a lakosság mire számíthat a megállapodás nélküli kilépés esetén.

A kormány először is a fizikai határellenőrzés visszaállítására számít az Ír Köztársaság és az Egyesült Királysághoz tartozó Észak-Írország között, mert az ennek elkerülését célzó jelenlegi tervek "tarthatatlannak" bizonyulnak majd. Mindez tüntetésekhez és utak elzárásához fog vezetni a várakozások szerint.

A vámellenőrzések bevezetése miatt hónapos késések alakulhatnak ki, ezek hatással lehetnek az üzemanyag-ellátásban, fennakadásokhoz vezethetnek London és Anglia délkeleti részén. A benzin importjára vonatkozó tarifák miatt "elkerülhetetlen" lesz két olajfinomító bezárása, ami kétezer munkahely megszűnésével és sztrájkakciókkal is járna az ellátásban várható zavarok mellett – olvasható a lapban.

A jelentés szerint félő, hogy Csatornán átkelő tehergépjárművek 85 százaléka nem lenne felkészülve a vámellenőrzésre a francia oldalon, és emiatt akár két és fél napos késésekre számíthatnak.

A megállapodás rendezetlen Brexit után a kikötőkben is komoly zavarok alakulnának ki, amelyek akár csak három hónap után enyhülnének, de a forgalom akkor is csak a jelenleginek az 50-70 százalékára állna vissza. Az utasforgalomban késésekre kellene számítani a repülőtereken, pályaudvarokon és Doverben.

A gyógyszerellátásban is fennállna a súlyos késedelmek veszélye, mivel az Egyesült Királyságban forgalmazott gyógyszerek háromnegyede a Csatornán át érkezik a szigetországba. Az élelmiszerellátásban csökkenne a friss élelmiszerek aránya, emelkednének az árak – írja a The Sunday Times.

A jelentés szerint incidensek lehetőségére kellene számítani az Egyesült Királyság és az Európai Gazdasági Térség halászhajói között, valamint arra, hogy több mint kétszáz hajó jelenhet meg "illegálisan" a brit vizeken "a Brexit napján".

A felsoroltak pedig országszerte tüntetésekhez vezethetnek, ami megkövetelheti a rendőrség jelentős mértékű megerősítését – írja az újság.

A Boris Johnson miniszterelnök vezette konzervatív kormány határozott álláspontja, hogy az Egyesült Királyság október 31-én mindenképp kilép az EU-ból, akár sikerül újratárgyalni a z ír-északír határellenőrzés visszaállításának elkerülését célzó tartalékmegoldás (backstop) miatt brit részről elutasított megállapodást, akár nem.

A lap által több oldalon át ismertetett értesülésekre reagálva Kwasi Kwarteng energiaügyi államtitkár pánikkeltésről beszélt. "Fel kell készülnünk a megállapodás nélküli kilépésre" – mondta a BBC és a SkyNews hírtelevízióknak az élelmiszer-, üzemanyag- és gyógyszerhiány esetleges veszélyeivel kapcsolatban. Meggyőződése szerint az ország készen áll majd a rendezetlen Brexitre október 31-én.

Később Michael Gove, a brit kormány Brexit előkészítéséért felelős tagja igyekezett kisebbíteni az újságban megjelentek jelentőségét. Azt mondta, a jelentés a legrosszabb eshetőségeket taglalja, és nem is friss. Az új kormány július végi hivatalba lépése óta ugyanis fokozták az előkészületek ütemét a megállapodás nélküli kiválás esetére. Azt azonban elismerte, hogy rendezetlen Brexit esetén lesznek nehézségek.

A brit kormány munkáját segítő köztisztviselői kar, a Civil Service korábbi vezetője – e minőségében a legmagasabb rangú brit közigazgatási tisztviselő –, Bob Kerslake a BBC-nek azonban hitelesnek nevezte a jelentésben foglaltakat, "őrült kockázatnak" nevezve őket. Hozzátette, mindenáron el kell kerülni ezeket a veszélyeket.

A jelentést több oldalon, részletesen ismertetve a lap arról is ír, hogy Boris Johnson a jövő hét végén tartandó G7-csúcstalálkozó előtt ellátogat Angela Merkel német kancellárhoz és Emmanuel Macron francia elnökhöz is. Ezzel kapcsolatban a brit kormányfő hivatala vasárnapra virradóra közölte, nem lehet áttörésre számítani a Brexit ügyében. Az Európai Unió többször is közölte, nem tárgyalja újra a Johnson elődje, Theresa May által elért kilépési megállapodást.

A brit törvényhozás alsóházában többségben vannak a rendezetlen kiválást ellenző képviselők, és a parlament legfőbb ellenzéki erejét alkotó Munkáspárt vezetője a héten kilátásba helyezte, hogy a szeptember elején véget érő törvényhozási szünet után bizalmatlansági indítványt nyújt be a miniszterelnök ellen, ha úgy látja, megvan az ennek elfogadásához szükséges többség. Jeremy Corbyn átmeneti időre szóló egységkormány felállítására tett javaslatot a Labour vezetésével. A kormány kérné a Brexit időpontjának újbóli elhalasztását, új választásokat írna ki, amelyben a Munkáspárt egy második Brexit-népszavazás kiírásáért szállna síkra. A baloldali politikus javaslata vegyes fogadtatásra talált, nem utolsósorban azért, mert az ellenzék soraiból többen nem tudnák őt elfogadni kormányfőként.

