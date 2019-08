Így fest majd Szörnyellaként Emma Stone

A Disney Twitter oldalán tette közzé az első fotót, ami a 101 kiskutya nagy ellenségéről fog szólni. Emma Stone-t szinte fel sem lehet ismerni Szörnyella de Frászként.

Fotó: Theo Wargo/WireImage / Getty Images

A Szörnyella de Frászt pedig nem más, mint Emma Stone fogja alakítani. Az nagy segítség, hogy ezt előre tudatják velünk, hiszen a filmben minden bizonnyal nem ismernénk fel a színésznőt, aki igen extrémen átváltozott.

Here’s your first look at Emma Stone as Cruella de Vil in Disney's Cruella. The film, also starring Emma Thompson, Paul Walter Hauser, and Joel Fry, comes to theaters May 28, 2021. #D23Expo pic.twitter.com/KqxJ0yMYQ3