Nem tetszik a külügyminiszternek, hogy a képviselők dolgoznak

A demokrata párti törvényhozók zaklatják a külügyminisztérium munkatársait az elnök alkotmányos felmentését célzó ( impeachment ) eljárással kapcsolatos vizsgálatokra hivatkozva – írta a képviselőház külügyi bizottság elnökéhez címzett levelében Mike Pompeo amerikai külügyminiszter.

Levelében az amerikai diplomácia irányítója úgy fogalmazott: a képviselőház demokrata párti politikusai megpróbálják "megfélemlíteni, zaklatni" a külügyi munkatársakat, akikkel szerinte a demokraták "szemérmetlen módon bánnak".

Pompeo azokra a külügyi munkatársakra célzott, akiket eddig meghallgatásra beidéztek a képviselőház azon bizottságai, amelyek a Donald Trump elnök alkotmányos felmentését célzó eljáráshoz szükséges előzetes vizsgálatokat folytatják. "Nem fogom eltűrni ezeket a taktikákat, és a rendelkezésemre álló valamennyi eszközt igénybe veszem, hogy megelőzzem és nyilvánosságra is hozzam az odaadó szakmai munkát végzők megfélemlítésére irányuló kísérleteket" – írta az Eliot Engelhez, a képviselőház külügyi bizottsága elnökéhez írt levelében Pompeo.

A tárcavezető leszögezte azt is: tudomására hozták, hogy a külügyi bizottság munkatársai "megfélemlítő üzeneteket" küldtek a minisztérium karrierdiplomatáinak. Hozzáfűzte, hogy a külügyéreket nem büntetés terhe mellett idézték be, amelyre egyébként szerinte a bizottságoknak nincs is jogalapjuk.

Mike Pompeo levele válasz volt arra, hogy Engel és két másik képviselőházi bizottság vezetője öt külügyi alkalmazottat idézett be meghallgatásra a Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közötti telefonbeszélgetés ügyében, amelyet a demokrata többségű képviselőház az elnök alkotmányos felmentési eljárásának (impeachment) megindítására használ fel.

A beidézett diplomaták között van az Egyesült Államok volt ukrajnai nagykövete, Marie Yovanovitch és az Ukrajnával foglalkozó volt különmegbízott, Kurt Volker, aki pénteken jelentette be lemondását.

Forrás: MTI