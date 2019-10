Videó: letartoztatták Jane Fondát

Az Oscar-díjas színésznő békésen tiltakozott a klímaváltozás ellen, az amerikai törvényhozásnak otthont adó Capitolium lépcsőjén Washingtonban

Jane Fonda közösségi oldalára feltöltött videó tanúsága szerint a 81 éves Fonda tiltakozók egy kis csoportjával együtt, jól látható élénkvörös kabátban, békésen tüntetett a Capitolium épületénél, amikor rendőrök mennek oda hozzájuk, igazoltatják, majd elvezetik őket.

A Capitolium rendőrsége arról számolt be, hogy 16 embert vettek őrizetbe, mert illegálisan tiltakoztak.

– jelentette ki Jane Fonda az egyik, a Capitoliumhoz közeli parkban nem sokkal őrizetbe vétele előtt. A csoport mintegy 10 percig tüntetett a Capitoliumnál, mielőtt elvezették őket.

81-year-old #JaneFonda got arrested on the US Capitol steps for leading a #climatechange protest.

We stan. A badass. An icon pic.twitter.com/DoVLqMW2NU