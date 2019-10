Szijjártó: Magyarország továbbra is mindent megtesz az EU bővítéséért

Magyarország továbbra is mindent megtesz az EU bővítéséért – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön az albán fővárosban, ahol a nap folyamán egy most nyílt OTP bankfiókot is megtekintett.

A miniszter Edi Rama miniszterelnökkel folytatott tárgyalása után a sajtónak nyilatkozva képmutatónak és rendkívül károsnak nevezte az Európai Bizottság és néhány nyugat-európai ország megközelítését, amelynek nyomán az EU bővítése elakadt. Magyarország egyértelműen elkötelezett támogatója az EU bővítésének, hiszen az európai és magyar érdek is – szögezte le.

Kiemelte: Magyarországnak nemzetbiztonsági, nemzetstratégiai és nemzetgazdasági érdeke az EU bővítése, s azon belül is a Nyugat-Balkán integrációja. Megjegyezte, hogy ha a nyugat-balkáni országokat nem integrálják, egy újabb migrációs hullám feltartóztatásában az unió esetleg kevéssé számíthat majd rájuk.

Az Európai Unió bővítési politikája az egyik legfontosabb uniós szakpolitika – jelentette a miniszter, hozzátéve: továbbra is azt szeretnék, ha az uniós bővítési biztosa magyar lenne, mert az a legjobb garancia lenne arra, hogy az EU bővítése újrainduljon.

Szijjártó Péter az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) fórumán mondott nyitóbeszédében is sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az Európai Unió elhalasztotta a bővítést, s így Albánia és Észak-Macedónia még nem lehet az EU tagja. A nagyobb EU erősebb EU – hangsúlyozta a miniszter, hozzátéve: Magyarország továbbra is mindent megtesz az EU bővítéséért.

Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke a múlt heti kétnapos EU-csúcsot követően tartott sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy noha a csúcstalálkozón a legtöbb tagállam az unió bővítése mellett érvelt, nem volt egyetértés Észak-Macedónia és Albánia csatlakozási tárgyalásainak megnyitását illetően, ezért a kérdés 2020-ban ismét napirendre kerül. Tájékoztatása szerint a bővítés kérdéséről már a 2020 májusában tervezett zágrábi EU-Nyugat-Balkán csúcstalálkozó előtt döntés születhet. Donald Tusk azt mondta: a két érintett ország nem hibás azért, hogy a tárgyalások megkezdéséről nem volt egyetértés az uniós tagállamok között. A két ország készen áll, de van néhány uniós tagállam, amely sajnos még nincs kész az újabb bővítési folyamat megkezdésére – tette hozzá.

Szijjártó Péter csütörtöki albániai látogatásán egy Tiranában nyílt OTP bankfiókot is megtekintett.

A miniszter a bankfiókban azt hangsúlyozta, hogy a Nyugat-Balkánon való befektetés kiemelt fontossággal bír.

Elmondta azt is, hogy az OTP Magyarország vezető bankja, és büszkék arra, hogy a pénzintézet már az albán piacon is megjelent.

A külgazdasági miniszter kijelentette, hogy ahol az OTP megjelenik, annak pozitív hatása van az adott ország és Magyarország közötti kétoldalú kapcsolat megerősítésében is.

(MTI)

Cikk- és címlapkép: MTI/KKM/Borsos Mátyás