Kisrepülő zuhant lakóházra – videó

Két ház gyulladt ki azután, hogy helyi idő szerint kedden délelőtt 11 órakor lezuhant egy repülő a New Jersey állambeli Coloniában.

A gép a Berkeley sugárút egyik épületére esett, a másikra átterjedtek a baleset után felcsapó lángok.

A gép fedélzetén egyes jelentések szerint többen utaztak, más források szerint azonban csak a pilóta ült rajta.

Massive flames and smoke seen from two houses in New Jersey after a Cessna 414 plane crashed in Colonia.

Nobody on the ground was injured. The condition of the pilot, believed to be the only one on board, remains unclear. https://t.co/PJ4fvAxKR2 pic.twitter.com/gVA1rzEPrr