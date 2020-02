Donald Trump amerikai elnök csupán átmeneti időszakra jelöli Richard Grenellt, az Egyesült Államok németországi nagykövetét az Országos Hírszerzési Igazgatóság (DNI) élére – közölte péntekre virradóra Trump a Twitteren.

Az elnök csütörtök hajnalban erősítette meg azt a pár órával korábban nyilvánosságra került sajtóinformációt, hogy Grenellt jelöli a DNI élére, miután távozik Joseph Maguire, aki Dan Coats tavaly augusztusi távozása óta ügyvivő igazgatóként irányította a 17 amerikai hírszerző ügynökséget összefogó szervezetet.

Péntek hajnali mikroblog-bejegyzésében már azt írta: "köszönet nagyszerű németországi nagykövetünknek, hogy ügyvezetőként elvállalta a DNI szolgálatát. Nagyon rövid időn belül fantasztikus jelöltet nevezek meg. Még jelentkezem!"

Donald Trump az Air Force One (az elnöki külön repülőgép) fedélzetén Coloradóból Washingtonba visszatérőben azt mondta az őt kísérő újságíróknak, hogy várhatóan Doug Collins georgiai republikánus képviselő lesz a végleges jelöltje a DNI élére.

Collins szintén Trump egyik odaadó híve, az elnök ellen folytatott alkotmányos felelősségre vonási eljárás (impeachment) során vehemensen védelmezte őt.

Amerikai sajtóértesülések szerint Grenell továbbra is nagykövet marad Berlinben.

Donald Trump döntésének hátteréről egyelőre nem jelentek meg információk, de az tény, hogy Grenell megnevezése után máris sok kritika látott napvilágot, még a republikánus táborban is. A jelölt hírszerzési tapasztalatlanságát rótták fel.

Közben nyilvánosságra került az is, hogy még február 13-án a DNI ügyvezető igazgatójának munkatársa, Shelby Pierson zárt ajtók mögött arról tájékoztatta a képviselőház hírszerzési bizottságának tagjait, hogy információik szerint Moszkva Donald Trump újraválasztását szeretné. A The New York Times című lap meg nem nevezett forrásokra hivatkozó értesülése szerint Trumpot felbosszantotta a tájékoztatás ténye, mert – szintén a lap feltételezése szerint – attól tart, hogy a demokraták fegyverként használhatják ezt az információt a választási kampányban. Emiatt heves vitája is volt a DNI ügyvezető igazgatójával, Joseph Maguire-rel. Egyes lapkommentárok azon vélekedésüknek adtak hangot, hogy az ügyvezető igazgató ezért távozik a DNI éléről.

(MTI)