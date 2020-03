Csodával határos: 90 percig volt halott a férfi, mielőtt újjáélesztették

Az életmentést végző doktorok azóta stílusosan Lázárnak hívják.

Alistair Blake tavaly januárban saját skóciai nyaralójában feküdt a felesége, Melinda Blake mellett, amikor a szíve megállt. Bár a nő egyből megkezdte az újraélesztést, amit ráeszmélt, hogy mi történt a férjével, majd a kiérkező mentők folyatták az újraélesztést,de a férfit csak 90 perc után sikerült visszahozni a klinikai halál állapotából.

Ez rengeteg idő, ilyenkor szinte elképzelhetetlen, hogy valaki maradandó agykárosodás nélkül térjen vissza az életbe, Alistair Blake ezt mégis megúszta. Egy évvel a szívleállása után ma már makk egészségesnek tűnik, teniszezik és nagypapaként élvezi a családjával töltött időt.

A Melbourne man has told of his incredible story of survival after his heart stopped for 90 minutes. Stunned doctors say Alistair Blake was as good as dead and his devastated wife had already started to plan for life without her soulmate. https://t.co/8ftPfFYTVQ #7NEWS pic.twitter.com/9zKmcqPjnG