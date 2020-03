New York állam kormányzója, Andrew Cuomo az Egyesült Államokat is sújtó koronavírus-járvány miatt börtönbüntetésüket töltő elítéltek szabadon bocsátását rendelte el, köztük olyanokét is, akik gyermekeket erőszakoltak meg – jelentette vasárnap este a Breitbart News című portál.

A portál értesülései szerint New York állam egyik börtönéből több mint ötven elítéltet bocsátottak szabadon, köztük nyolcan szexuális bűncselekményeket követtek el, hárman gyermekeket erőszakoltak meg. A bűnözőket annak ellenére is kiengedték, hogy New York állam bíróságai szerint a gyermekek elleni szexuális bűncselekményekre vetemedők általában ismételten prédájuknak tekintik a kiskorúakat.

Patrick Phelan, a New York állam északi részén fekvő Greece város rendőrfőnöke a Breitbart Newsnak azt mondta, hogy a szabadon bocsátottak közül néhányan igazi nehézsúlyú bűnözők. "A rendőrségnek lesz miért aggódnia" – fogalmazott Phelan.

New York állam büntetés-végrehajtási intézeteinek igazgatósága vasárnap este a helyi médiához eljuttatott közleményben azzal magyarázta a döntést, hogy az új típusú koronavírus gyorsan terjed a börtönökben is.

Andrew Cuomo kormányzó már korábban elrendelte 1100 elítélt szabadon bocsátását, arra hivatkozva, hogy a börtönben könnyen megfertőződhetnek.

New York város polgármestere, Bill de Blasio 375 bűnöző szabadon bocsátását rendelte el, szintén a vírus terjedésére és a fertőzésveszélyre hivatkozva.

Országos szinten is több demokrata párti és republikánus politikus sürgette már a washingtoni igazságügyi minisztériumot, hogy a 60 év feletti rabokat a járványveszély miatt bocsássák szabadon függetlenül attól, hogy mennyi büntetésük van még hátra.

