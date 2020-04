Kuangcsou egyik mekis étterméből egy időre kitiltották a fekete bőrszínű embereket, miután elterjedt, hogy ők terjesztik a koronavírust – írta meg kedden a 444 a BBC beszámolója alapján.

McDonald's apologized after a store in China reportedly put up a sign saying Black people "are not allowed to enter."

Black people in Guangzhou report being denied service and police evicting them from their homes due to #COVID19 spread fears, though the government denies this. pic.twitter.com/HZIiBbYJDv