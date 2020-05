Egy kutató szerint óriási hasznot is hozott a koronavírus-járvány – ezért járhattunk mégis jól

Jelentősen csökkent a stressz és a szívroham kockázata – szerinte.

Dr. John Wright brit kórházi orvos számolt be a BBC-nek egy érdekes megfigyelésről: a világjárvány idején jelentősen csökkent a szívroham vagy a sztrók miatt hozzájuk kerülő betegek száma.

Ennek oka szerinte az lehet, hogy a kényszerleállás miatt őrült életünk lelassult kicsit, a forgalom csökkenése miatt pedig a belélegzett levegő is tisztább. Az Egyesült Államokban Fitbit okosórát viselőktől származó adatok szerint átlagban csökkent a nyugalmi pulzus, az aktív percek száma pedig nőtt. Emelkedett az éjszakai pihenés időtartama, az emberek az elmúlt hetekben jellemzően korábban feküdtek le, és hosszabb ideig aludtak.

Alistair Hall kardiológus is úgy véli, hogy az emberek napközben aktívabbak. Ahelyett, hogy órákon át egy asztalnál ülnének, több szünetet tartanak, járkálnak, még ha azt többségében csak a lakásban is teszik. Emellett pedig lehet még egy fontos tényező, a szakember szerint a krónikus betegek pontosabban szedik a gyógyszereiket is, amit „normál” hétköznapokon sokszor elfelejtettek vagy egyszerűen kihagytak.

Hall professzor feltételezi ugyanakkor, hogy lehetnek majd káros következmények is, például a magasabb kalóriabevitel, a több nassolás, a nagyobb mértékű alkoholfogyasztás miatt. Ennek hatásai azonban várhatóan csak a későbbiekben érezhetőek.

