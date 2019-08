Ahogy azt korábban megírtuk, Hosszú Katinka volt férje és korábbi edzője most azt az olasz Ilaria Cusinatót edzi, aki a tavalyi Eb-n 200 és 400 vegyesen is második lett Hosszú mögött.

Sírás, kegyetlen edzések és kőkemény hajtás – pár napja így jellemezte olasz tanítványa Tusup módszereit, most pedig az amerikai edző egy friss képen meg is mutatta, mit is jelent ez – szúrta ki a Blikk.

Az edző az egyik erősítő edzésről osztott meg egy fotót közösségi oldalán: a 19 éves úszónő éppen egy súllyal guggol, miközben magyar edzőtársa, Bujdosó Zsombor a háttérből figyeli az eseményeket, Tusup pedig Ilariát biztosítja a gyakorlat közben. Bejegyzésében Hosszú Katinka exe elismerően szólt két új tanítványa hozzáállásáról.

Shane Tusup azt írta:

elszántságuk és munkájuk irigylésre méltó.

Forrás: Blikk