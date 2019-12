Ha kijutunk az EB-re, a halálcsoport vár minket

Az európai szövetség (UEFA) elkészítette a jövő évi kontinenstorna kvartettjeinek beosztását. Ha ki is jut a jövő évi Európa-bajnokságra a magyar labdarúgó-válogatott, egész biztosan nem lesz irigylésre méltó helyzetben.

Magyarországra sikeres kvalifikáció esetén halálcsoport várna, hiszen az Eb-címvédő Portugália, a háromszoros győztes Németország és a kétszeres kontinensbajnok Franciaország szerepel az F jelű négyesben. A portugálokat és a világbajnok franciákat Budapesten fogadná a nemzeti csapat, a németekkel Münchenben találkozna.

Mint ismert, a mieink pótselejtezőn keresztül vívhatják ki a kvalifikációt a 2020-as, részben hazai rendezésű kontinenstornára. Március 26-án, idegenben Bulgária ellen lépnek pályára, s ha megnyerik az egymeccses elődöntőt, öt nappal később, a szintén egy találkozóból álló fináléban Izland vagy Románia várna rájuk a budapesti Puskás Arénában.

Az olasz szakember úgy érzi, el van átkozva a sorsolásokkal.

Mondtam már korábban is, hogy sosem volt szerencsém a sorsolásokon, és ez most is bebizonyosodott – tette hozzá Rossi. – Egyértelműen ez a legnehezebb csoport, amelybe kvalifikáció esetén kerülhetünk. Három, nálunk sokkal erősebb ellenfélről beszélünk, hiszen a 2016-os Európa-bajnokság négy elődöntőséből három a mi csoportunkban van, a negyedikkel pedig a selejtezők során játszottunk. Nem is szeretnék még ennyire előreszaladni, mert nekünk egyelőre a rájátszás két mérkőzésére kell koncentrálnunk, és arra, hogy ezeken a lehető legjobban teljesítsünk.