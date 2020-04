Nem marad a magyar jégkorong-válogatott élén Jarmo Tolvanen. Vas Márton keresi a 64 éves finn szakember utódját, de a folyamatot befolyásolja a koronavírus-járvány.

A Magyar Jégkorong Szövetség (MJSZ) nem hosszabbítja meg Jarmo Tolvanen férfi szövetségi kapitány szerződését.

Az MJSZ honlapján megjelent közlemény szerint a finn szakvezető három idény után távozik posztjáról.

Megbeszéltük vele, hogy nem újítjuk meg a szerződését. Eredményes lehetett volna az együttműködésünk, de sok szerencsétlen körülmény befolyásolta ezt, hiszen a három világbajnokságból csak egyen tudott ott lenni

- nyilatkozta Vas Márton általános igazgató.

Hozzátette:

Az olimpia selejtezős továbbjutás siker, és 2018-ban is mindössze néhány másodpercen múlott a feljutás, még ha nem is a legjobb játékot nyújtotta akkor a válogatott

A 64 éves Tolvanen 2017 nyarán vette át a férfiválogatott irányítását, az utódját később jelölik ki.

Jarmo Tolvanen búcsúüzenetében azt mondta, élvezte a magyarországi munka minden egyes percét.

„Lehetőségem volt együtt dolgozni nagyszerű, a hokit szerető emberekkel, találkozni lelkes és szenvedélyes edzőkkel, és több kiváló játékost irányíthattam. Egy válogatottnál végzett munkának három fontos területe van: meccseket nyerni, megtalálni a megfelelő játékosokat, javítani a csapat teljesítményét. Mi mindhárom területen jól teljesítettünk az évek alatt. A győzelmi mutatónk pozitív. Nagyjából 60-70 játékost szerepeltettünk, közülük 15-20 újonc volt. A fejlesztés a klubcsapatokra tartozik, de mi is hasznos tapasztalattal szolgáltunk a játékosoknak. A nemzetközi rutin mindig nagy segítség a fejlődés útján. Nagy hangsúlyt helyeztünk arra, hogy a hokink aktívabbá váljon, különösen a támadójátékon változtattunk. Úgy vélem, előreléptünk a modern nemzetközi hoki felé. Az utolsó szezonra megtaláltuk az egyensúlyt ahhoz, hogy még sikeresebbek legyünk, ezt jól jelzi, hogy háromból két tornát is megnyertünk – és nemcsak az eredményekre, hanem a teljesítményre is gondolok. A legnagyobb frusztrációt a legutóbbi két vb kihagyása jelenti számomra. Néha az élet nem igazságos” – mondta.

A finn szakvezető számára a legemlékezetesebb a budapesti világbajnokság volt a hangulat miatt, amelyen 15 másodperc választotta el a csapatot a feljutástól. Emellett szívesen emlékszik vissza a nottinghami olimpiai selejtezőre is, és arra, hogy sikerrel zárhatta le a munkát a magyar válogatott élén.

„Köszönöm a stábnak, Mogyinak, Focinak, Zolinak, Dudunak és Tominak a közös munkát. Köszönöm valamennyi játékosnak, jó móka volt. Úgy érzem, a magyar hoki megfelelő úton jár, a topszinthez szükséges utolsó lépés megtétele egyre közelebb van. Ahogy mondani szoktam, bármit is teszünk, csináljuk bátorsággal és szenvedéllyel."

Hozzátetet:

A magyar szurkolók a legnagyszerűbbek! Köszönöm a támogatásukat, hiányozni fog az éneklésük. Negyven éve kezdtem dolgozni edzőként, ez talán már elég, talán még nem, meglátjuk, hogy alakul a jövőm. De az biztos, hogy óriási szurkolója maradok a magyar válogatottnak

Forrás: jegkorongszovetseg.hu, MTI

Címlapkép: jegkorongszovetseg.hu