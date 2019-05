A híres zenész azt állítja: "megfarkalta" Trumpot

Moby egyre-másra nyilatkozik, hogy népszerűsítse az új memoárját, de a felidézett emlékei egyre furcsábbak.

Nemrég arról beszélt, hogy járt Natalie Portmannel, amiről a színésznő nem is tudott. Most pedig Alec Baldwin podcastjábal idézte fel, hogy egy alkalommal hozzá érintette a péniszét Donald Trumphoz. Még viccelődött is azzal, hogy „megmetoozta” az elnököt, aki akkor még csak milliomos üzletember volt.

A zenész a kilencvenes évek elején egy partin találkozott Trumppal a New York-i Park Avenue-n. Az epizódról szó van a Then It Fell Apart című memoárjában.

Az elbeszélése alapján az egész valamiféle játék vagy kihívás volt, a részletekbe itt már nem mennénk bele. Moby hozzátette, hogy nagyon részeg volt, amikor ez történt, és Trump valószínűleg nem vette észre, hogy egy férfi nemi szerve ért hozzá. Igaz, Moby sem emlékszik száz százalékosan a történtekre. Ez persze nem akadályozza meg abban, hogy beszéljen róla.

Forrás: hvg.hu