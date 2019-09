Nincs visszaút. Elválnak.

Vasvári Vivien pár napja jelentette be közösségi oldalán, hogy egy évnyi házasság után elválik férjétől, Szegedi Fecsótól. A Feleségek luxuskivitelben sztárja és férje már az anyagi megállapodásról egyeztet – tudta meg a Blikk.

Még az esküvő előtt leültek és megbeszélték, hogy házassági szerződést írnak. Egyikük sem jött üres kézzel a kapcsolatba, de nem is akartak azzal távozni, ha úgy hozza a sors. Bár erre akkor még nem is gondoltak, inkább csak óvatosak voltak, ami most jól jön