A Bors főszerkesztőt váltott: egy napra Gáspár Zsolti ült a vezetői székbe.

Nagy örömmel sztorizott a Bors szerkesztőségében vendégeskedő Gáspár Zsolti az Ázsia Expressz 2-ben történtekről. Az élménybeszámoló során számos pikáns részletet árult el Demcsák Zsuzsa és Krishan kibontakozó szerelmi történetéről. De volt a történetben egy csavar is – mint kiderült, Zsolti először a lányának nézte ki a jóképű stábtagot.

Krishan indiai stábtag volt a forgatások alatt, és az első pillanattól jóba lettünk. Rögtön kiszúrtam, hogy nem csak jóképű és tanult, de igazi jó ember is. Pont olyan, amilyen úriembert a nagylányomnak, Gabicának szánnék. A telefonján mutattam is neki képet a lányomról a közösségi oldaláról, és nagyon tetszett neki Gabica

– árulta el Zsolti, aki aztán mégis letett a nagy tervéről. Mint mondta, szemtanúja volt a pillanatnak, amikor Krishannak és Zsuzsának megakadt a szeme egymáson, ezt követően pedig sokat heccelte őket azzal, hogy forr körülöttük a levegő és hogy ebből szerelem lesz.

Zsolti véleménye szerint a pár akkor került igazán közel egymáshoz, amikor hosszabb időre leállt a forgatás a Srí Lankán kirobbant botrány miatt. Ezek után pedig azonnal észrevette a Zsuzsa ujján ékeskedő ékszert is.

Láttam, hogy egyre többet beszélgetnek, és akkor már éreztem, hogy itt valami komoly dolog alakul. A közel kéthetes forgatási leállás alatt bőven volt idejük megismerni egymást, és akkor már egy szobából is jöttek ki, Zsuzsa ujján pedig gyűrű ragyogott. Kérdeztem is róla, de csak nevetett, és annyit mondott: ismerem a férfit, akitől kapta az ékszert. Bevallom őszintén, na­gyon boldog voltam. Igaz, Kri­shan nem lett a Gáspár család tagja, de a lehető legjobb helyen van Zsuzsa mellett. Egyet bánok csak, hogy nem én adhattam össze őket. Egész biztos nagyobb ceremóniát csapok, mint Kandász Andi

– mondta.

Gáspár Zsolti elárulta azt is, hogy napi kapcsolatban van a játék vége óta a párral, és örömmel részt venne a magyarországi lagzin is, de amennyiben erre nem kerül sor, abban az esetben is eljuttatná hozzájuk a nászajándékát.

Címlapkép: Instagram/borsonline

(borsonline.hu)