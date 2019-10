Andy Vajnának elővásárlási joga volt a budai villára, amelyet Gattyán György Gyárfás Tamástól vett. A filmügyi kormánybiztos és a magyar milliárdos között azonban soha nem jött lére az adásvétel. A házaspár számára így csak bérlemény maradt a luxusvilla, amelyet Andy Vajna cége bérelt Gattyán Györgyétől – írja a Blikk.

Andy Vajna halála után csak egy évig maradt a budai villában a fiatal özvegy, aki január végén az Egyesült Államok felé veszi az irányt. Vajna Tímea a Blikknek elmondta:

Hiányozni fog a villa, hiszen életem legmeghatározóbb éveit töltöttem ott Andy-vel, most viszont próbálok arra törekedni, hogy amit még közösen megálmodtunk, azt már csak az ő emléke miatt is folytassam és megvalósítsam.

Hozzátette:

Az ünnepeket már Amerikában tölti, egyedül.

Már most rettegek tőle, ráadásul az állampolgárság megszerzése miatt egy évig nem is jöhetek majd vissza Magyarországra. Szerencsére Los Angelesben sem leszek teljesen egyedül, mert ott vannak Andy barátai, akikkel én is jóban vagyok, így ha kérdésem van vagy tanácsra szorulok, lesz kihez fordulnom