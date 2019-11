Idén sem marad Fenyő nélkül az ünnep

Ahogy a mondás is tartja, „Fenyő nélkül nincs karácsony”. A karácsonyi ünnepeknek hosszú évek óta elengedhetetlen programja Fenyő Miklós év végi nagykoncertje az Arénában. A Fenyő Ünnep showműsor idén is fergeteges hangulatot és számtalan meglepetést ígér 2019. december 27-én, a Papp László Budapest Sportarénában.

Fenyő Miklós a ’60-as évektől a rock & roll elsőszámú és utánozhatatlan hazai nagykövete, aki ma is ugyanazzal a lendülettel és aktivitással dolgozik, folyamatosan koncertezik itthon és külföldön egyaránt. Pályafutásának több mint 50 éve alatt, több mint 400 dalt köszönhetünk neki, ő több mint egy szerző, több mint egy előadó, mert ő egy igazi kultusz.

Koncertjén a Fenyő Gyöngye zenekar és a Csacska Macska vokál kíséri, a Jampi Angyalok pedig mindent megtesznek azért, hogy mindenkit táncba vigyenek. A koncerten természetesen felcsendülnek majd az elmaradhatatlan örökzöld slágerek is, mint a Csókkirály, a Hotel Menthol, a Csavard fel a szőnyeget, vagy a Made in Hungária, de meglepetésekben sem lesz hiány. A megírt több száz szerzeményből van mit válogatni, így az este során néhány ritkábban játszott dalt is hallhat majd a közönség.

A hagyománynak megfelelően, idén is lesznek vendég fellépők, Szörényi Levente és Szente Vajk még tovább fokozza majd a hangulatot. Fenyő Miklós a szédületes év záró koncertjére fantasztikus látvánnyal, karneváli hangulattal és igazi show-val vár mindenkit! Jegyek itt kaphatók.