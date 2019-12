Emlékszik a Jóbarátok főcímdalára? Elhunyt a szerzője

72 éves korában elhunyt Allee Willis, a Grammy-díjas dalszerző, az Earth, WInd & Fire több nagy slágerének írója, akinek a leghíresebb dala valószínűleg a Jóbarátok főcímdala volt, amit az azt előadó Rembrandts zenekarral közösen jegyzett.

Az "I'll Be There for You" minden idők egyik legismertebb főcímdala.

Willis Detroitban született és nevelkedett, gyerekkorában hetente ellátogatott a város legendás lemezstúdiójába, a Motownba. "A falakon át is hallani lehetett, így lettem dalszerző" – mesélte tavaly, a dalszerző hírességek csarnokába történt beiktatásakor a New York Timesnak. "Mindenhol dallamokat hallok. Ha most holtan esne össze előttem, a teste csattanásából is tudnék zenét írni" – mondta akkor a lap riporterének.

Ehhez képest végül újságírást tanult a Wisconsini Egyetemen, de aztán 1969-ben New Yorkba költözvén a Columbia és az Epic Records lemezkiadók copywritereként helyezkedett el. Dalszerzői karrierje 1972-ben indult. Olyan slágerek fűződnek a nevéhez, mint a Pet Shop Boys "What Have I Done to Deserve This?" című száma, vagy a September és a Boogie Wonderland az EW&F-től. Slágerei világszerte hatvanmilliónál is több példányban keltek el. Két Grammyt is nyert, az egyiket a Beverly Hills-i zsaru zenéjéért.

Halálát szívleállás okozta.

