Oroszlán Szonja immár Amerikában nem görcsöl egy szerep miatt

Oroszlán Szonja Amerikában civil foglalkozást is űz, nem ragaszkodik görcsösen a színészi feladatokhoz.

Oroszlány Szonja éveken át ünnepelt színésznő volt itthon, ám négy évvel ezelőtt úgy döntött, a rivaldafényt és az ismertséget maga mögött hagyva Amerikába költözik.

Rájött, hogy a színészeten kívül még nagyon sok más van, amiben ki szeretné magát próbálni, emellett úgy érezte, hiába játszik rengeteget, beskatulyázták a butuska, szőke bombázó szerepébe, és ha nem lassít, kiég. Philadelphiában lakik, és a tengerentúlon kitanult egy civil szakmát.

Miután Amerikába költözött, az első években szerepelt komoly színházi darabokban, és van egy ügynöke, aki a szereplőválogatásokban segíti, de színésznőként már nem nyomul, nem görcsöl rá egy szerepre sem.

Megtalálnak ott is a szerepek, de elmentem egy másik irányba, az állatok felé. (…) Az elmúlt húsz évben sokat forgattam, nagyképűség nélkül mondhatom, foglalkoztatott színésznő voltam, és spórolós is vagyok, tettem el pénzt, amiből most a tanulmányaimat, szemináriumokat fizetem