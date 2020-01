Az új év új szerelmet hozott Vasvári Viviennek.

A Blikk megkereste Vivit, aki elismerte, hogy ő látható a laphoz eljutatott videón, amin egy férfival csókolózik.

– kezdte a lapnak Vivi, aki néhány információt is elárult a titokzatos udvarlóról.

Ez egy friss kapcsolat, de ha majd úgy alakul, és mind a ketten úgy akarjuk, megmutatom a nyilvánosság előtt is a páromat. Ő nem celeb, nem is akar az lenni, és nem is szeretném, ha folyton szerepelne. Szeretnék megkérni mindenkit, hogy ne kezdjen utánunk kutakodni, ha eljön az ideje, láthatnak minket együtt