Schwarzenegger is arra kér mindenkit, hogy maradjon otthon

Jakuzzijából, szivarozva üzent Arnold Schwarzenegger azoknak, akik még mindig képesek felfogni, mekkora baj van.

Schwarzi arra kér mindenkit, hogy aki csak teheti, maradjon otthon, és ne menjen emberek közé. Azért készítette a felhívást, mert még ma is ennek az ellenkezőjét látja, Amerikában az emberek nem igazán akarják tudomásul venni, hogy brutális sebességgel terjed a járvány.

Stay. At. Home. That means you, too, spring breakers. pic.twitter.com/jUOgjLaOGN