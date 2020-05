Kinga férjét még az orvosi rendelő előterébe sem engedik be a járvány miatt.

Lelkileg megvisel, hogy Laci nem lehet velem az orvosi rendelőben, de még az ultrahangos vizsgálatokon sem, pedig csodálatos végigkísérni a kislányunk, Lili fejlődését. Azért viszont hálás vagyok, és szerencsésnek mondhatom magunkat, hogy a kicsi első szívhangját még Laci is hallhatta. Most a terhességem felénél tartok, de a legtöbb vizsgálaton csak egyedül vehetek részt. Kezdetben az előtérig még elkísérhetett Laci, de ma már erre sincs lehetőség

– mesélte a Ripostnak Körtvélyessy Kinga.

Hozzátette ugyanakkor, hogy

"Mielőtt megtudtam, hogy várandós vagyok, nagyok sokat dolgoztam, rengeteg emberrel találkoztam a munkám során. Tartottam attól, hogy nem lesz könnyű ebből a tempóból visszavenni és csakis az anyaságra koncentrálni. A koronavírus, illetve a karantén ezt is megoldotta, hiszen az elmúlt lassan két hónap már a lassításról és az átszellemülésről szól” – mesélte Kinga.

Nagyon reméljük, hogy szeptemberre minden megoldódik, mérséklődik a járvány és a karantént is feloldják. Amennyiben így lesz, a szülőszobán velem lehet az anyukám és Laci anyukája is. Mi nem tervezünk amolyan apás szülést, Laci kint a folyosón fog várakozni, míg megérkezik Lili. Lelkileg nagyon sokat jelentene a közelsége és legbelül tényleg abban bízom, hogy ez így is lesz