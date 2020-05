A Vastag család mindig is tevékeny volt, és abban sem találnak semmi szégyellnivalót, ha esetleg kétkezi munkát kell végezni. Az énekes testvárpárnak az éneklés az útja, de mint nyilatkozták, ha úgy adódna a dolog, akkor váltanának.

A kétgyermekes Vastag Tamás a Borsnak nyilatkozott, szerinte nagyon fontos, hogy a jelenlegi helyzet miatt B terven is gondolkodjon. Azt is elárulta, hogy a karantén alatt már ki is tanulta az asztalos szakmát, és akár dolgozna is ezen a területen.

„Ha arra kerülne sor, akkor tényleg szívesen vállalnék akár asztalos munkát. A kétkezi munka nem áll tőlem messze. (...)

Valamilyen szinten sikerült elsajátítanom, ugyanis az egyik szomszédommal a nulláról építettünk fel egy konyhát. Mindent mi magunk csináltunk, egész jól sikerült, és ez olyan lendületet adott, hogy akár bele is vetném magam a szakmába” – mondta Vastag Tamás.

Hozzátette, bár vannak tartalékai, de ha nagyon elhúzódik a járvány, akkor a félretett pénze is elfogy egyszer, és akkor igenis dolgozni kell. Az énekes állítása szerint legalább egy év kell, mire minden visszakerül a normális kerékvágásba, és addig sem akar tétlenül ülni. Még szerencse, hogy jól bírja a karantént, és élvezi a kényszerszabadságot, így nem okoz neki gondot az otthonlét.

Címlapkép: Facebook/Vastag Tamás hivatalos oldala

