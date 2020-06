George Floydért tartottak kegyeleti megemlékezést a budapesti Szabadság téren, majd a magyarországi romaellenes rasszizmus elleni tiltakozással folytatódott az esemény.

Több mint ezer ember gyűlt össze a Szabadság téren az amerikai nagykövetség közelében, hogy megemlékezzenek a rasszizmus áldozataira, a rendőrök által megölt George Floyd halála miatt Amerikából indult, de már európára is átterjedt Black Lives Matter tüntetés-sorozat elemeként. A békés tüntetés résztvevői közül szinte mindenkin maszk volt. Erős volt a rendőri jelenlét, de nem avatkoztak be. A demonstrálók a tüntetés elején feltartották a Black Lives Matter-feliratú molinókat.

Az ismert reggae énekes, G Ras angolul és magyarul megtartott beszédében azt mondta,

azért gyűltünk össze, hogy a rasszizmus ellen kiálljunk. Az ellenségeink nem más politikai véleményen lévő emberek, nem is különböző politikai vezetők, hanem az az emberi természet, az a rendszer, amiben élünk, amit kiépítettünk. Ha jobb világban akarunk élni, radikálisan meg kell változtatnunk, ahogy élünk. ... Globális szinten véget kell vetnünk a kizsákmányolásnak, a rasszista gyűlöletnek, a szenvedésnek, ahogy Martin Luther King mondta: senki sem szabad, amíg mindenki nem szabad. Együtt kell éreznünk a tőlünk különböző emberek fájdalmával, csak a szeretet erejével tudunk változást hozni.

Beszédét hatalmas taps fogadta, aztán fiatal lányok olvastak fel angol szövegeket a békéről, majd egy afro-amerikai aktivista beszélt arról, hogy világszerte álljunk ki az igazságtalanság ellen – számolt be az Index.

A felszólalások és zenélések után a résztvevők térdre ereszkedtek, ahogy szerte a világban zajló szimpátiatüntetések során. Az akció 8 percig tartott. Az eseményről az Index készített videót:

A demonstráció vége után közleményt adott ki az amerikai nagykövet, amiben támogatásáról biztosította azokat a tüntetőket, akik megjelentek a nagykövetség előtt. Mint írta, kiállnak azon üzenet mellett, hogy a rasszizmusnak nincs helye a világban.

Három ellentüntetőt is talált a Mérce tudósítója. Ők „European lives matter” („Az európai életek számítanak”) feliratú táblával érkeztek. A rendőrök viszonylag gyorsan eltávolították őket a helyszínről.

A demonstráció ezután magyarországi romaellenes rasszizmus elleni tiltakozással folytatódott.

Mások mellett Both Emőke, a BAGázs Közhasznú Egyesület elnöke szólalt fel. Both arról beszélt, hogy a szegénység és a kirekesztés következményei generációkon ível át. Felkérte a hallgatóságot, hogy a láthatatlan nehézségek jeleit lássák meg, de ne csak a tünetekkel, az okokkal is foglalkozzanak. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kirekesztés példáinak bemutatása, társadalmi kihangosítása is nagyon fontos a rasszizmus elleni küzdelemben.

Forrás: Index, HVG, Mérce, Blikk

Címlapkép: Index/Indavideo