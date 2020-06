Életveszélyes állapotban van két koronavírusos fiatal a Korányiban

Az Országos Korányi Pulmonógiai Intézetben két olyan koronavírussal fertőzött fiatal fekszik életveszélyes állapotban, akiket műtüdőn keresztül lélegeztetnek – mondta dr. Elek Jenő főorvos, az Országos Onkológiai Intézet intenzív osztályának vezetője a Spirit FM rádió műsorában.



Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A főorvos arra figyelmeztetett, hogy bár az utóbbi hetekben egyre pozitívabb hírek érkeztek, még mindig vannak súlyos betegek.

"Most is fekszik nálunk két olyan beteg az Országos Korányiban, akik nem is lélegeztetőgépen vannak, hanem úgynevezett műtüdőn. A két fiatalember abszolút életveszélyes, válságos állapotban van"