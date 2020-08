A parlagfű miatt nőhet a koronavírusos esetek száma?

Egy áprilisi nemzetközi kutatásból kiderült, hogy a parlagfű pollenje olyan anyagot hordoz, ami gátolja a szervezet természetes védekezését, így megkönnyíti a légúti vírusfertőzések, például a koronavírus terjedését is – ezt Dr. Endre László allergológus mondta az RTL híradónak.

Fotó: Unsplash

Ez a tény nem csak az allergiásokra jelent veszélyt. A mostani koronavírusos eseteknek a növekedése nem csupán azzal függ össze a szakértő szerint, hogy az emberek kicsit felelőtlenebbek, hanem bizony a parlagfű megjelenése is szerepet játszik benne.

Az ország egy részén már most nagyon magas a parlagfű miatti pollenterhelés, ez az egészséges szervezetet is megviselheti. Az allergológus tanácsa, hogy a szabadban is érdemes jó minőségű maszkot viselni, amin nem jutnak át az apró növényi részecskék.

Dr. Falus Ferenc, volt országos tisztifőorvos az allergiásoknak pedig azt tanácsolja, hogy már most kezdjék el szedni a gyógyszerüket.

A Parlagfűmentes Magyarországért Egyesülethez folyamatosan érkeznek a bejelentések a fertőzött területekről.

Blikk