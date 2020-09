Ascher Tamás is szerződést bontott az SZFE-n. A közleményében azzal indokolta a döntését, hogy jóvátehetetlenül sérült az egyetemi autonómia. Közben a kuratórium lemondását követelik az egyetemet elfoglaló diákok. A hallgatók még a hétfő esti tüntetés után állítottak barikádot. Egyikük közölte: a diákok döntik el, milyen vezetőket, oktatókat engednek be. Mintegy kétszázötvenen táboroztak le az épületben. A Színművészeti Egyetem hallgatói elutasítják az intézmény új kuratóriumát és felügyelőbizottságát, és a lemondásukat is követelik. Addig a hallgatókon és a tanárokon kívül mást nem engednek be az épületbe.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) Facebook-oldalán megjelent közlemény szerint Ascher Tamás is szerződést bont az intézménnyel.

Hétfő délután az egyetemi autonómia jóvátehetetlen sérülése miatt oktatói szerződésemet felmondtam. Rendező osztályom most lesz másodéves, az osztályfőnöki teendőket tanártársam, Forgács Péter veszi át, de valamilyen alternatív formában igyekszem továbbra is tanítani a diákokat. Ugyanerre kértem Székely Gábort is

– írta Ascher.

A HVG emlékezet, korábban Zsámbéki Gábor és Székely Gábor is felmondott, majd Enyedi Ildikó is csatlakozott a felmondókhoz. Fullajtár Andrea egy korábbi interjúban azt mondta, csak azért tanít tovább az egyetemen, hogy a diákok ne maradjanak egyik napról a másikra tanár nélkül.

Az SZFE szeptembertől alapítványi formában működik tovább. Az alapítvány kuratóriumi elnöke Vidnyánszky Attila lett, akinek kinevezése ellen az egyetem több munkatársa és a diákság is tiltakozott.

Tizenhárom pontos követeléslistát olvastak fel a hallgatók

Közben a 444 írta meg, hogy kedden délután kiállt a sajtó elé az SZFE több tucatnyi hallgatója, akik részt vesznek az egyetem hétfő este óta tartó elfoglalásában. Az épület elé kilépő diákokat hangos taps fogadta a lap szerint. A 444 élőben közvetítette a sajtótájékoztatót.

A keddi sajtótájékoztatón megismételték, hogy az egyetemet hétfő éjfélkor elfoglalták, és ezzel elkezdték a közös gondolkodást az intézmény jövőjéről. Az eddig megfogalmazott követeléseik:

garantált autonómiát követelnek az egyetemnek elutasítják az egyetem modellváltásáról szóló törvényt a jelenlegi formájában elutasítják a kuratórium és felügyelőbizottság kinevezésének módját, és így a jelenlegi tagokat is, és bármilyen önkényesen kinevezett új vezetőséget követelik a szenátus jogköreinek visszaállítását követelik a lemondott szenátus által megfogalmazott alapdokumentumok elfogadását követelik a jelenlegi kuratórium lemondását követelik, hogy az egyetem alapítói jogai ne kerülhessenek át az államtól az alapítványtól és az állam ne vonulhasson ki teljesen az egyetem finanszírozásából, valamint hogy az egyetem neve kerüljön vissza az alapítvány nevébe a pártpolitikától elhatárolódnak, és kérik a pártok képviselőit, hogy tiszteljék meg ügyüket azzal, hogy távol maradnak tőle az egyetemre további rendelkezésig csak az egyetem jelenlegi polgárai léphetnek be.

Szurdi Panni, a HÖK sajtósa korábban az ATV reggeli műsorában azt mondta, éjjel barikádot állítottak a hallgatók, ők döntik el, milyen vezetőket, oktatókat engednek be, és kiket tartanának távol az intézménytől. Mintegy kétszázötvenen táboroztak le az épületben.

A 444.hu hozzáteszi,

a hallgatók körében végzett felmérés szerint 100 százalékos az elutasítottsága annak, ahogy az alapítványi formára való átállás történt, és 96 százalék szerint közös cselekvésre van szükség.

Kedden a 24.hu tudósítója beszélgetett a helyszínen a diákokkal és a tanárokkal. A Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói úgy érzik, minden szétesik körülöttük, az oktatók pedig nem tudják elképzelni, miről lehet beszélni Vidnyánszkyékkal azok után, hogy porig alázták az intézmény embereit – írj a lap.

Csernai Mihály, az SZFE hallgatói önkormányzatának elnöke pedig a hvg.hu-nak a helyszínen elmondta, hogy

jelenleg is szervezik a hosszabb távú ellenállást, meg akarják akadályozni, hogy Vidnyánszky Attila, a kuratórium új elnöke belépjen az épületbe.

Forrás: HVG, 444, 24.hu, ATV

Címlapkép: Facebook/444/Videó