Nem nyomoznak már a Karácsony Gergely tavalyi rendezvényét megzavaró motorcsónakos ügyében

Arra jutottak, hogy az egyedi azonosítójel eltakarása a motorcsónakoknál nem annyira problémás, mint az autóknál.

A Népszava cikke szerint már nem nyomoz a rendőrség annak a motorcsónakosnak az ügyében, aki több társával még tavaly szeptemberben, az őszi önkormányzati választás előtt zavarta meg Karácsony Gergely akkor még főpolgármester-jelölt egy rendezvényét.

Fotó, címlapkép: Facebook/Karácsony Gergely

A motorcsónak egyedi azonosító jelzései le voltak takarva, a motorcsónakban ülők pedig csuklyával és napszemüveggel igyekeztek takarni magukat, miközben egy cirkuszi indulót bömböltettek a hangszórókon keresztül.

A Népszava érdeklődésére a BRFK azt árulta el, hogy nemcsak hogy bűncselekmény, de szabálysértés sem történt az ügyben.

A cikkben az olvasható, hogy a

"BRFK szerint ugyanis a kishajókra nem is vonatkoznak olyan szigorú szabályok, mint például az autósokra, akiknél a rendszám buherálása egyenesen bűncselekmény. Megnéztük a jogszabályokat, és azt találtuk, a rendőrség érvelése sántít, ráadásul más esetekben igencsak szigorúan lépnek fel a hajósokkal szemben."

A lap szerint több ponton is támadható a BRFK nekik küldött válasza (mondván a kishajókra lazább szabályok vonatkoznak), mert hogy itt egyedi azonosítójelet takartak le, amit minden járművön jól láthatóan kell elhelyezni, és azt nem szabad letakarni. Ez pedig minden járműre vonatkozik, még a kisebb motorcsónakokra is. Anno emiatt is indított eljárást a rendőrség.

A Népszava azt is kiderítette, hogy a motorcsónak tulajdonosa, Á. Zoltán a csepeli fideszes vezetésű kerület egyik cégének,

"a Csepeli Városgazda Zrt.-nek az alkalmazásában áll, és az egyik népszerű Duna-parti vendéglátói egységnek a csoportvezetője. Á. Zoltán egyben annak a Csepeli Utánpótlás SE-nek a munkatársa, amely évente komoly támogatást kap a kerülettől. A férfi nyilvánosan elérhető Facebook-bejegyzéseiben rendre méltatja a kerületi polgármestert, illetve osztja a Fidesz, illetve a miniszterelnök üzeneteit is."

A férfit keresték telefonon, de ő csak annyit válaszolt, hogy nincs lelene eljárás és lecsapta a telefont.