Az LMP ismét benyújtotta az Országgyűlés elé az otthongondozási díj egységes emeléséről szóló javaslatát, hogy azoknak az ellátása is növekedjen, akik nem a gyermeküket, hanem például az idős hozzátartozójukat ápolják.

Ungár Péter országgyűlési képviselő szerdai budapesti, online is közvetített sajtótájékoztatóján emlékeztetett: a javaslat megegyezik azzal, amelyet a fideszes Mátrai Márta terjesztett a Ház elé 2004-ben, még ellenzékben.

Hangsúlyozta: akik nem gyermeküket ápolják, 38 ezer vagy 58 ezer forintos díjazásban részesülnek, az összeg pedig évente mindössze 5 százalékkal emelkedik. Ungár Péter szerint ez nem követi az inflációt, így az árak elszabadulásával az otthonápolási díj vásárlóértéke csökken.

Hozzátette: a juttatás megemelése a minimálbér szintjére éves szinten 22-30 milliárd forintjába kerülne a költségvetésnek, amely szerinte elenyésző.

A politikus további változtatásokat is sürget. A többi között az, hogy az otthonápolási díj azok után is járhasson, akik rokkantnyugdíjat kapnak, a nagyszülő is jogosult legyen rá és ha valaki többeket ápol, magasabb ellátást kapjon.

