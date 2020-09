Rossz hírt osztott meg Győrfi Pál a vírusról- emiatt aggódik a mentőszóvivő

A Ripostnak nyilatkozott.

Az Országos Mentőszolgálat szóvivője nem tagadja, hogy növekvő aggodalommal nézi a vírus terjedését a világban és hazánkban is. Szerinte az egyik oka a járvány előretörésének, hogy a magyarok közül sokan hitetlenné váltak, és nem veszik komolyan a veszélyt.

„A szakemberektől és tőlem is csak azt lehetett hallani, hogy a vírus nem szűnt meg létezni, itt van közöttünk, és ameddig nem lesz védőoltás, addig be kell tartani néhány alapvető szabályt, ami tavasszal olyan jól ment. Nyáron azonban ismét élveztük a szabadságot, beindult a társasági élet és a külföldi utak, mintha mi sem történt volna. Emiatt lehet szerintem, hogy hazánkban is egyre több az új fertőzött. Remélem, újra észbe kapunk”