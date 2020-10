Pap Rita és Bodnár Attila 16 évvel ezelőtt úgy döntött, Ausztriába költöznek.

Alsóőrben éltek, idén nyáron azonban visszatértek szülőhazájukba. Ennek okairól a Story magazinnak meséltek. A gyermekeik a magyar mellett németül és angolul is beszélnek, a jövőjüket biztosították.

Eddig mi hoztunk áldozatot értük, évekig kintről jártunk fellépni Magyarországra, de most elérkezettnek láttuk az időt, hogy magunkra gondoljunk, és hazaköltözzünk. (…) Az ausztriai ház ráadásul nem is a sajátunk, Bükfürdőn viszont van egy gyönyörű otthonunk, ahova visszatérhetünk, és amit olcsóbb is fenntartani. Ausztriában nagyon drága az élet, ráadásul a járvány miatt a bevételeink is megcsappantak